A Fasano il Convegno “La Comunità degli Architetti per la Pace, l’Accoglienza, la Ricostruzione”

Domani, venerdì 21 giugno 2024, presso il CIAIA LAB – Laboratorio Urbano (ex Chiostro dell’ex Convento dei Minori osservanti) in FASANO a partire dalle ore 18:00, si svolgerà il Convegno “La Comunità degli Architetti per la Pace, l’Accoglienza, la Ricostruzione”.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, del Presidente CNAPPC, Massimo Crusi e dei Presidenti degli Ordini di Roma e di Brindisi, Alessandro Panci e Maurizio Marinazzo, vi saranno le relazioni

a cura di Marcello Rossi, Consigliere Nazione CNAPPC, di Paolo Anzuini, dell’Ordine di Roma, Enrico Vianello, della TAM Associati, Marina Castellaneta, dell’Università di Bari.

Con il Convegno si vogliono approfondire i temi degli interventi nei territori fragili e della distruzione e tutela del patrimonio architettonico, a seguito di conflitti bellici.

La riflessione si è imposta nel passato, ad esempio, per l’Afghanistan. Si pone oggi, appunto, per l’Ucraina, con l’esigenza di riaffermare i diritti internazionali violati.