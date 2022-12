A FASANO IN VIA FORCELLA ANIMAZIONE LUNGO IL TRATTO PEDONALE

Spettacoli di magia, trampolieri, giocolieri, zucchero filato e Babbo Natale per i più piccini, sabato 10 e 17 dicembre per festeggiare la pedonalizzazione della riqualificata via Forcella

FASANO – L’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Happy ha organizzato due giornate di eventi nella centralissima via Forcella, da poco restituita ai pedoni dopo un importante lavoro di riqualificazione e pedonalizzazione.

Sabato 10 dicembre, dalle ore 17:30 alle 19:30, trampolieri luminosi, spettacoli di magia e illusionismo, giocolieri e tanto altro animeranno via Forcella, per donare a grandi e piccini la tipica atmosfera di Natale.

Sabato 17 dicembre, dalle ore 10:00 alle 13:00, ad animare via Forcella saranno mascotte, elfi, fate e un Babbo Natale a cui i bambini potranno consegnare le letterine di Natale.

Un allestimento luminoso natalizio e tanti eventi per tutta la famiglia, per favorire il passeggio in una delle strade del centro storico più ricche di attività commerciali, con un dolce regalo per tutti i bambini, lo zucchero filato.