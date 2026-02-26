A Fasano iniziativa su “Debito emotivo e crediti di diritti”

Mercoledì 4 marzo ore 17.00 si terrà presso la Biblioteca di comunità di Fasano il convegno dal titolo “Debito emotivo, crediti di diritti: uno sguardo internazionale sugli effetti psicologici della violenza economica”, un’importante occasione di approfondimento e confronto dedicata a una forma di violenza ancora poco riconosciuta ma profondamente diffusa quanto antica: la violenza economica e il suo impatto sulla salute psicologica e sull’autonomia delle persone.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di portare all’attenzione del pubblico le dinamiche attraverso cui il controllo economico si trasforma in strumento di dominio, limitazione della libertà personale e compromissione del benessere emotivo.

Il convegno intende promuovere una riflessione condivisa sul riconoscimento della violenza economica come violazione dei diritti fondamentali della persona e sul valore dell’autonomia economica come presupposto essenziale di libertà, dignità ed autodeterminazione. Un momento di confronto per trasformare il debito emotivo imposto dalla violenza in un credito di diritti riconosciuto e garantito.

L’incontro sarà introdotto da un momento musicale a cura di Maria Teresa Maggi a cui seguiranno gli interventi del centro antiviolenza “Insieme si può” e della Global Thinking Foundation di Milano e la Confcommercio di Brindisi. L’incontro sarà moderato dal direttore del CIISAF il dott. Antonio Calabrese.