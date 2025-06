A fasano intitolazione di quattro nuove strade

Appuntamento piazza Ciaia domani, giovedì 19 giugno alle ore 18 per la cerimonia commemorativa

Fasano – L’Amministrazione comunale di Fasano è lieta di invitare i cittadini e la stampa alla cerimonia di intitolazione di quattro nuove strade del territorio.

Interverranno: Francesco Zaccaria, Sindaco Città di Fasano, il vice sindaco e assessore alla Toponomastica Luana Amati.

Le personalità a cui saranno intitolate le strade sono Domenico Guarini, ex sindaco, (10 marzo 1914 – 22 novembre 2015), Luigi Liuzzi, Imprenditore, (23 ottobre 1927 – 27 gennaio 1979), entrambe nei pressi del nuovo polo commerciale Famila-OVS-McDonald’s, Anna Pace, vittima innocente delle mafie (3 gennaio 1937 – 12 ottobre 1999), strada parallela a Via Accademia Navale di Livorno, Savelletri e Achille Monopoli, avvocato, giornalista, poeta, (4 maggio 1901 – 18 luglio 1976), tra Strada Comunale Fascianello a Strada Comunale Maccarone.

La cerimonia di intitolazione si terrà alle ore 18:00 di giovedì 19 giugno a Fasano, in Piazza Ciaia, per poi spostarsi in loco per lo scoprimento della segnaletica.