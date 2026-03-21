A Fasano la presentazione del libro “Io sono libero”

Si è svolto venerdì 20 marzo 2026, a Fasano, presso il CiaiaLab – Laboratorio Urbano, l’incontro dedicato alla presentazione del libro “Io sono libero” di Giuseppe Scopelliti, registrando un’ampia partecipazione e grande apprezzamento da parte del pubblico.



L’evento, organizzato da Modavi Brindisi, ha rappresentato il primo appuntamento di un ciclo di iniziative culturali che proseguiranno nei prossimi mesi in città. Un progetto che punta a promuovere momenti di confronto e crescita per il territorio.



La serata si è protratta più del previsto grazie al forte interesse dei presenti, rimasti coinvolti dalla narrazione e dal dialogo con l’autore. Molto apprezzati gli interventi del moderatore Roberto Aprile e dell’avvocato Giacomo Massimo Ciullo, che hanno contribuito a rendere il confronto dinamico e ricco di spunti.



Al termine dell’incontro, Modavi Brindisi ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento all’autore, ai relatori e a tutti i presenti per la partecipazione e l’attenzione dimostrata, sottolineando come il successo della serata rappresenti il punto di partenza per nuovi appuntamenti dedicati alla cultura e alla condivisione.