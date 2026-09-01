A Fasano si svela in anteprima il nuovo campus regionale con un programma di 3 eventi “preview”

A Fasano, tra ulivi secolari e architetture industriali in fase di riqualificazione, sta prendendo forma un campus dedicato allo sviluppo tecnologico, sociale e territoriale. La Fortis Factory annuncia il programma “Core Preview”: un’apertura straordinaria del cantiere riservata a un numero ristretto di professionisti, istituzioni e addetti ai lavori. Non una semplice visita guidata, ma tre sessioni operative per testare fin da subito l’impatto del nuovo contenitore sul territorio.

L’accesso a questi eventi sarà libero e vedrà la presenza di addetti ai lavori, manager e professionisti invitati per queste prime 3 iniziative speciali. Il calendario di settembre segnerà il debutto operativo della struttura, in collaborazione con partner di rilievo nazionale:

Martedì 8 settembre 2026 incontro con tema “AI FOR INCLUSION – IL DIRITTO DI ACCEDERE”. Come la tecnologia rende il sistema pubblico a misura di neurodivergenza. In collaborazione con OpenDEI, un incontro operativo dedicato a Comuni, Ambiti, Dirigenti Scolastici e Docenti di sostegno per ripensare l’accessibilità dei servizi al cittadino. Si scoprirà come l’Intelligenza Artificiale e il design degli spazi possano abbattere le barriere invisibili, trasformando l’approccio alla neurodivergenza da logica puramente assistenziale a reale connessione.

Giovedì 17 settembre 2026 evento su “THE F.A.N. – LA SFIDA DELLA VALIDAZIONE”. Come i leader del territorio possono contribuire alla nascita di nuove idee di business. In partnership con l’Associazione Switchup Italia e la partecipazione di Banca Intesa San Paolo, un evento su invito per Aziende, Istituzioni e Imprenditori. Un tavolo strategico per dar vita a un board virtuoso pronto a conoscere, valutare e validare le giovani idee del territorio.

Mercoledì 23 settembre 2026 si discuterà de “L’INNOVAZIONE UMANA NELLE RSA”. Le due forze complementari del nuovo management: il digitale e l’esperienziale. In collaborazione con Lifexcellence, un’esclusiva Masterclass dedicata ai decision maker del Terzo Settore e alle Cooperative pugliesi che gestiscono strutture RSA. Si esplorerà come l’innovazione digitale possa abbattere la burocrazia per “comprare tempo”, permettendo al management di reinvestire quelle risorse per trasformare la tradizionale assistenza clinica in una vera Wellness Experience per l’ospite.

Con questi tre eventi si lancia ufficialmente un percorso di pre-lancio del campus, in attesa dell’inaugurazione ufficiale che avverrà a Ottobre 2026. La Fortis Factory è a Fasano, presso la Zona Industriale SUD.