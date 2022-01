A FASANO SOPRALLUOGO DEL PRESIDENTE DEL CONI MALAGO’ NEL PALASPORT

Giovanni Malagò a Fasano: sopralluogo del presidente del Coni al palazzetto dello sport

Il sindaco Zaccaria: «Grazie per le belle parole di incoraggiamento l’aspettiamo per l’inaugurazione»

FASANO – I complimenti per il lavoro fatto e una promessa: all’inaugurazione ci sarà. Il presidente del Coni Giovanni Malagò stamattina ha visitato il cantiere del palazzetto dello sport di Fasano che presto sarà pronto e consegnato alla città.

«Faccio i complimenti all’amministrazione per gli sforzi e l’impegno che ha profuso nella realizzazione di questa opera che darà una casa alla gloriosa società di pallamano di Fasano e a tutto lo sport di questo splendido territorio – ha detto Malagò durante la visita –. È importante che le società sportive abbiano contenitori dove poter svolgere la propria attività e far crescere i nostri giovani».

Accompagnato dal direttore di Asset Puglia, Elio Sannicandro, il numero uno del Comitato olimpico italiano ha visitato tutti gli spazi del nuovo palazzetto e chiesto dettagli sulla struttura, fornendo anche consigli e suggerimenti all’amministrazione. Intanto sono arrivati rassicurazioni dalla ditta che sta curando i lavori: «Faremo di tutto affinché sia pronto per gli inizi di maggio – ha detto Antonio Scianaro, rappresentante legale della Universal Export srl – lo abbiamo promesso al presidente del Coni e al sindaco».

«È stato un grande onore per noi accogliere a Fasano Giovanni Malagò – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Lo ringraziamo per i preziosi suggerimenti e le belle parole di incoraggiamento che danno ancora più forza al nostro palazzetto, un’opera attesa da sempre da tutti noi e che finalmente sta vedendo la luce. Lo aspettiamo per l’inaugurazione, un giorno storico per lo sport di Fasano e per la storia del nostro territorio».