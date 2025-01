A Francavilla controlli straordinari interforze

Nella serata di ieri, giovedì 30 gennaio, a Francavilla Fontana è stata effettuata una incisiva attività di prevenzione e repressione dei reati, con un potenziamento dei dispositivi di sicurezza, coordinati dal Questore Giampietro LIONETTI.

L’attività rientra nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, fortemente voluti negli ultimi mesi dal Questore e condivisi dal Prefetto della Provincia di Brindisi Luigi CARNEVALE e dai Comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, per garantire una più pregnante presenza delle forze dell’ordine nella provincia.

Al fine di prevenire il compimento di azioni illegali, personale della Polizia di Stato, insieme all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, con la collaborazione dell’ASL e dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, ha controllato 59 veicoli, contestando 2 sanzioni al codice della strada, nonché ispezionato 8 attività commerciali ed identificato 296 persone.

All’esito dei controlli agli esercizi commerciali sono state elevate 5 sanzioni per illeciti amministrativi e una per illecito penale. Per un’attività commerciale e una associazione, verrà valutata la segnalazione al Suap per la revoca della SCIA.

Durante l’attività di polizia giudiziaria, a seguito di perquisizioni domiciliari, è stato tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, un soggetto di Francavilla, trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hascisc per un peso complessivo di 32gr e 5gr di cocaina, oltre un bilancino di precisione e vario materiale utile al confezionamento in dosi della sostanza.

L’arrestato è stato di seguito tradotto presso la Casa Circondariale di Brindisi.

All’attività hanno preso parte il personale della Questura, del Commissariato di P.S. di Mesagne e della Polizia Stradale, gli operatori e le Unità Cinofile della Polizia di Frontiera e della Guardia di Finanza, nonché militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.