A FRANCAVILLA ENTRANO NEL VIVO I FESTEGGIAMENTI PER LA MADONNA DELLA CROCE

Entrano nel vivo i festeggiamenti della Madonna della Croce a Francavilla Fontana. Tra le iniziative culturali, la Pro Loco di Francavilla Fontana, con il patrocinio del GAL Terra dei Messapi, organizza la mostra d’arte “Fiori per Maria”. La mostra è allestita nel chiostro del convento francescano, con ingresso da via Pietro Canali, annesso al santuario ed è visitabile sino a domenica 29 maggio, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore17 alle ore 21.

Domenica 22 maggio alle ore 10:30 il parroco del santuario celebrerà la santa messa degli artisti con la benedizione delle rose, nella ricorrenza della festa di santa Rita. A conclusione della messa, alle ore 11:30, sarà aperta la mostra con gli interventi del presidente della Pro Loco, Giovanni Colonna, e della vicepresidente della Pro Loco, Iole Argentina. “Vestiamo a festa il chiostro con i colori dei fiori e della natura, raccolti dall’estro artistico di tanti amici e soci, esprimendo l’attenzione verso la Casa Comune, il Creato – dichiara il presidente Giovanni Colonna- Viviamo intensamente il graduale ritorno delle nostre feste e la possibilità di partecipare alle nostre tradizioni, nel segno dell’arte e della bellezza. Proprio la pratica della pittura è stata per molti soci una impegno costante durante il tempo della pandemia, offrendo momenti di svago e conforto e varie occasioni di confronto, seppure a distanza. La vasta ed entusiastica adesione a questa mostra sottolinea appunto la costanza e l’ottimo lavoro compiuto dalla Pro Loco, grazie all’infaticabile vicepresidente Iole Argentina, fondamentali per costruire e animare un nutrito gruppo di artisti, destinato a essere sempre più un punto di riferimento per tanti”. Alla mostra espongono i maestri francavillesi Osvaldo Argentieri, Rita Maiani ed Ernesto Gennaro Solferino e sono tantissimi soci artisti della Pro Loco: Raffaele jr. Argentieri, Angelo Argentina, Iole Argentina, Ada Caforio, Lucia Cairo, Stefania Calizia, Lucia Calò, Maria Giovanna Campaniolo, Grazia Capogrosso, Giovanna Carenza, Angela Carrozzo, Antonella Caruso, Luigi Casale, Barbara Cicala, Anna Rosa d’Andrea, Elia De Siati, Antonella De Tommaso, Antonietta Devicenti, Ester del Manzo, Anna Di Noi, Miriam Dunque, Paola Facilla, Melina Maria Pia Faina, Francesca Fino, Piero Garganese, Edmea Grassi, Anna Maria Grassi, Michele Lerna, Antonella Longo, Ada Lonoce, Alessandra Marinò, Rosa Marzollini, Filomena Miccolis, Angelo Monte, Antonietta Orsini, Agnese Passaro, Anna Pertoso, Rosaria Piccione, Massimo Ricchiuto, Gabriella Rodia, Antonio Savogni, Giovanni Taurisano, Maddalena Trinchera, Fiorella Turco, Oronzo Urso, Antonella Vacca, Gabriella Viapiana, Filomena Zizzi.