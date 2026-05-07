A Francavilla giornalisti da tutta Europa per il 76° Educational della rivista Spiagge

Francavilla Fontana ha ospitato mercoledì 6 maggio una tappa del 76° Educational per giornalisti organizzato dalla rivista Spiagge. L’iniziativa ha portato nella Città degli Imperiali una delegazione di professionisti dell’informazione provenienti da tutta Europa, selezionati per raccontare il territorio sulle proprie testate di riferimento. Il tour ha confermato un interesse in crescita per una città dell’entroterra pugliese dotata di un patrimonio artistico, architettonico e culturale di primo piano, in grado di rispondere a una domanda turistica sempre più lontana dalle cartoline e orientata invece all’autenticità dell’esperienza.Il gruppo, composto da diciannove giornalisti di Varsavia, Berlino, Bruxelles, Parigi, Bologna e Milano, rappresentava testate cartacee, digitali e radiofoniche di rilievo internazionale: tra queste National Geographic Traveler (ed. Polonia), il Gruppo QN Quotidiani (Il Resto del Carlino, Il Giorno e La Nazione), la radio cattolica polacca WNET di Varsavia, Radio Canarie di Tenerife, il Morgen Medien Group di Berlino, il portale turistico Tenminutetravel.com di Bruxelles e BerlinoMagazine.com. I giornalisti avevano già incontrato i rappresentanti del Comune di Francavilla Fontana in occasione della conferenza stampa organizzata dalla rivista Spiagge, con la direttrice Carmen Mancarella, in concomitanza con la Borsa Internazionale del Turismo di Milano.La giornata si è aperta nell’atrio di Castello Imperiali con l’accoglienza affidata a un maestro ricciaio, che ha fatto conoscere alla delegazione il confetto riccio e la sua storia. Il programma è proseguito con la visita alla mostra “Barocco e Neobarocco. Da Rubens a Mitoraj”, organizzata da Micexperience Puglia Rete d’Imprese e dal Comune di Francavilla Fontana nell’ambito del protocollo Puglia Walking Art. La mostra ospita le opere di grandi maestri del Seicento – Rubens, Van Dyck, Bernini, Guido Reni – insieme a quelle di artisti del Novecento e contemporanei come De Chirico, Tano Festa e Igor Mitoraj, dando vita a un percorso espositivo in naturale dialogo col barocco di Castello Imperiali e delle architetture monumentali cittadine.La visita è proseguita nel centro storico, dove i giornalisti hanno apprezzato in particolare le architetture e gli interni della Basilica Minore, della chiesa di Santa Chiara e della chiesa di Sant’Alfonso dei Liguori: un itinerario che ha restituito la straordinaria concentrazione di arte e devozione che caratterizza il cuore della città.“Francavilla Fontana ha dimostrato di saper accogliere con la stessa cura con cui custodisce il proprio patrimonio” dichiara la vicesindaca con delega al Turismo Anna Maria Padula. “L’interesse crescente da parte di testate di respiro internazionale conferma che la città sta conquistando una visibilità nuova, pianificata nel tempo con scelte precise e un’offerta culturale sempre più riconoscibile.”“Abbiamo qualcosa di autentico da raccontare” afferma il sindaco Antonello Denuzzo “un’offerta culturale e turistica costruita con continuità. Francavilla è un territorio che da qualche tempo sta iniziando a farsi scoprire. Ogni occasione come questa contribuisce a consolidare una reputazione che si guadagna nel tempo, non con operazioni estemporanee. Ad esempio la mostra sul Barocco a Castello Imperiali non è una scelta casuale: è la conseguenza naturale di una programmazione coerente, che parte dalle peculiarità storiche e culturali del territorio per aprirsi a chiunque voglia scoprirlo.”