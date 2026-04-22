A Francavilla inaugurata una nuova “piazza verde” in pieno centro abitato

Una nuova “piazza verde” per la Peschiera, l’abbiamo inaugurata stamattina.Uno spazio inutilizzato è diventato un giardino con alberi e sedute al fresco, in pieno centro abitato.Ed è molto importante che i bambini della scuola “Aldo Moro” del Primo Istituto Comprensivo si siano impegnati a prendersene cura. Grazie sin d’ora!Io sono molto soddisfatto per il risultato: un luogo che il quartiere aspettava da tempo e una bella storia di rigenerazione urbana. Peraltro il progetto è dell’arch. Flavia Saponaro, nostra concittadina poco più che trentenne.Antonio Rubino, che amava la terra e la sua gelateria, aveva ceduto l’area al Comune molti anni fa proprio perchè tutti ne potessero fruire liberamente.Tanti di noi lo ricordano come la persona più “dolce” di Francavilla Fontana, oggi alla presenza dei familiari abbiamo dato un seguito al suo pensiero nobilissimo.