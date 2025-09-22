A fuoco l’auto del Sindaco di Oria Ferretti. Dopo sei mesi dall’incendio delle auto della Polizia Locale…

Ennesimo atto delinquenziale nel Brindisino. Questa volta è stata data alle fiamme l’autovettura, una Volkswagen Tiguan, di proprietà del Sindaco di Oria Cosimo Ferretti. L’allarme è scattato alle 3.30 e sul posto sono intervenuti i vigilid el fuoco e i carabinieri. Il veicolo era parcheggiato in via San Pio da Pietrancina, nei pressi dell’abitazione del primo cittadino. Fortunatamente le fiamme sono state domate prima che l’incendio si propagasse anche ad altre autovetture parcheggiate nei paraggi.

Questo episodio giunge a sei mesi di distanza dall’incendio di due auto della polizia locale di Oria. Un fatto gravissimo che richiede un intervento immediato da parte dello Stato.