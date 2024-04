Un furgone Fiat Iveco è andato completamente distrutto a causa delle fiamme che lo hanno avvolto mentre era in marcia. Il fatto si è verificato poco dopo le ore 7 sulla statale 379, in direzione Bari, nei pressi dello svincolo per Santa Sabina. Il conducente è riuscito ad abbandonare il mezzo prima che l’incendio si sviluppasse anche nell’abitacolo. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale.