Nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 19.30, i vigili del fioco sono intervenuti per l’incendio di un’auto Bmw sulla statale 7, direzione taranto, all’altezza di Francavilla Fontana. Quando i vigili sono giunti sul posto l’auto era già avvolta dalle fiamme.

La Bmw era in marcia quando si sono accese alcune spie del motore. Dopo pochi istanti si sono sviluppate le fiamme che in poco tempo hanno avvolto l’auto.