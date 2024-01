Un incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale che collega Ceglie Messapica a Villa Castelli. Per cause in corso di accettamento un’auto è andata a sbattere contro un muretto incenfianfosi.

Fortunatamente il conducente è uscito dall’abitacolo prima che venisse avvolto dalle fiamme. Successivamente è stato preso in cura dal personale del 118 dopo un lieve malore.

Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia locale.