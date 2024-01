Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Brindisi è intervenuta in serata per l’incendio di un’auto in via Sicilia, ad angolo con via Lazio, a Brindisi.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza della zona interessata.

Sul posto personale della Polizia per le proprie competenze.