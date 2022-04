Una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è intervenuta in nottata in via Aspromonte, per l’incendio di un’auto Peugeot 107.

L’arrivo dei vigili è servito ad evitare quantomeno che l’ìncendio si propagasse anche alle auto parcheggiate nelle vicinanze.

Sul posto anche i Carabinieri per stabilire le cause di quanto accaduto.