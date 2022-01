Una autovettura Opel è stata avvolta dalle fiamme mentre percorreva la superstrada Lecce-Brindisi, in direzione Brindisi, all’altezza dello svincolo per San Pietro Vernotico. Il conducente ha visto le fiamme alzarsi dal vano motore e quindi ha accostato e si è allontanato dal veicolo. L’intervento immediato dei vigili del fuoco non è servito ad evitare che l’incendo distruggesse l’auto. A generarlo probabilmente sarà stato un corto circuito.