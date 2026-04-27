A giugno lo spettacolo della Asd “La maison de la dance”



Con la conclusione dell’anno accademico, è tempo di raccogliere i frutti di un intenso percorso di studio, impegno e crescita: un momento in cui il lavoro svolto durante mesi di dedizione prende forma e vita sul palcoscenico con uno spettacolo ideato e curato direttamente dalla ASD “La maison de la danse” di Brindisi, autentico punto di riferimento per la formazione coreutica e artistica del territorio.



Il Teatro Impero di Brindisi ospiterà venerdì 26 giugno a partire dalle ore 20.00, l’attesissimo spettacolo di fine anno accademico dal titolo “Come un sospiro lento che scandisce il tempo”, un evento che rappresenta molto più di una semplice esibizione: è la sintesi di un viaggio fatto di studio quotidiano, scoperta di sé e crescita interiore. In scena, allievi di ogni livello – dai più piccoli ai corsi avanzati – interpreteranno coreografie originali curate con attenzione e visione artistica dalle direttrici Annalisa e Maristella Monaco.



Lo spettacolo si configura come un racconto emozionale, un intreccio di linguaggi espressivi in cui la tecnica incontra l’anima. Ogni gesto, ogni movimento diventa veicolo di emozione, testimonianza di un percorso che non è solo formativo sul piano artistico, ma anche profondamente trasformativo a livello personale. La danza, in questo contesto, si afferma come strumento educativo capace di sviluppare consapevolezza, disciplina, resilienza e capacità comunicativa.



La maison de la danse si distingue infatti per un approccio didattico altamente qualificato e curato nei minimi dettagli, in cui ogni allievo viene seguito con attenzione, valorizzato nelle proprie potenzialità e accompagnato in un percorso di crescita strutturato e coerente. L’obiettivo non è soltanto formare danzatori tecnicamente preparati, ma individui completi, in grado di esprimersi con autenticità e maturità artistica.



Anche quest’anno accademico ha confermato l’eccellenza della scuola: nel mese di aprile, a Vicenza, alcuni allievi hanno preso parte agli esami internazionali di danza classica ABA Alen Bottaini Academic Ballet Program con cui la scuola è affiliata, confrontandosi ancora una volta con standard tecnici di alto livello e con una commissione internazionale. I risultati ottenuti hanno evidenziato la solidità della preparazione ricevuta e la serietà del percorso intrapreso, consolidando il valore di un’esperienza formativa che amplia orizzonti e rafforza la consapevolezza artistica.



Lo spettacolo conclusivo rappresenta quindi il culmine naturale di questo cammino: un momento di condivisione, di emozione collettiva e di celebrazione del lavoro svolto durante l’intero anno. Un’occasione per il pubblico di immergersi in un universo fatto di dedizione, bellezza e autenticità, e per gli allievi di vivere il palcoscenico come spazio di espressione e conquista.



L’appuntamento è quindi fissato per il 26 giugno, un invito aperto a tutti coloro che desiderano lasciarsi trasportare dalla magia della danza e sostenere una realtà che, giorno dopo giorno, contribuisce con passione alla diffusione dell’arte e della cultura sul territorio.



