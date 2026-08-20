A “La Piazza” di Ceglie il primo raduno nazionale di tutte le forze politiche giovanili

LA PIAZZA 2026, L’AGENDA STAMPA E IL PRIMO RADUNO NAZIONALE DI TUTTE LE FORZE POLITICHE GIOVANILI

· Il 28 e 29 agosto il I° Raduno Nazionale di Tutte le Forze Politiche Giovanili alla Masseria Grieco.

· Dal 27 al 29 agosto le tre serate de “La Piazza – Il Bene Comune” in Piazza Plebiscito.

Ceglie Messapica- Tutto pronto per la nona edizione de “La Piazza – Il Bene Comune”, la kermesse politico-economica organizzata da Affaritaliani e dall’Associazione La Piazza, in programma dal 27 al 29 agosto 2026 nel centro storico di Ceglie Messapica.

Tre giorni di incontri, interviste e dibattiti che porteranno in Puglia esponenti del Governo, rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, politici, manager, imprenditori, accademici ed esponenti della società civile.

Al centro delle tre serate ci saranno alcune delle principali sfide che riguardano il futuro dell’Italia e dell’Europa: dalla competitività del sistema industriale all’energia e alla transizione ecologica, dalle infrastrutture allo sviluppo della ZES e del Mezzogiorno, fino al lavoro, all’innovazione e alle trasformazioni sociali.

Nata nel 2018, “La Piazza – Il Bene Comune” è diventata negli anni uno degli appuntamenti più rilevanti dell’estate politica ed economica italiana, trasformando il centro storico di Ceglie Messapica in un luogo di confronto tra istituzioni, imprese, politica, territori e società civile.

Una delle principali novità dell’edizione 2026 sarà il I° Raduno Nazionale di Tutte le Forze Politiche Giovanili, in programma venerdì 28 e sabato 29 agosto, a partire dalle ore 10.00, presso la Masseria Grieco.

Per la prima volta i giovani delle diverse forze politiche italiane si ritroveranno insieme per confrontarsi, al di là degli schieramenti e delle appartenenze, sui grandi temi e sul futuro del Paese.

Due mattinate pensate per mettere a confronto sensibilità, idee e visioni differenti, riunendo nello stesso luogo una nuova generazione di protagonisti della vita pubblica italiana.

Al centro del confronto ci saranno le priorità e le proposte dei giovani impegnati nei partiti, ma anche le differenze, le distanze e i possibili punti di incontro tra esperienze politiche diverse. Un’occasione per osservare da vicino idee, linguaggi e sensibilità della generazione che sarà chiamata nei prossimi anni a contribuire alla costruzione dell’Italia di domani.