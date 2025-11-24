A Latiano conferenza stampa per la presentazione del Galà della solidarietà – Premio buon Samaritano

L’associazione volontari protezione civile città di Latiano è lieta di invitarvi alla conferenza stampa che si terrà il giorno 4 Dicembre p.v. alle ore 17.00 presso la Sala Flora del Palazzo Imperiali, sito in Piazza Umberto I° in Latiano.

Durante la prima parte della conferenza stampa il Direttivo della nostra organizzazione di volontariato, terrà una retrospettiva delle precedenti edizioni dell’evento, portando a conoscenza i presenti quanto è stato fatto in 24 anni.

Quest’anno il “GALA’ DELLA SOLIDARIETA’ PREMIO BUON SAMARITANO” compie un quarto di secolo, per questo vogliamo condividere con voi questo importante traguardo.

Un anniversario speciale che ci accompagnerà nel 2026 a festeggiare i 40 anni di costituzione della nostra Associazione.

La seconda parte della conferenza stampa prevede un messaggio di ringraziamento ai partecipanti e ai sostenitori dell’evento, unitamente alla presenza della amministrazione comunale locale e di tutti gli enti che hanno patrocinato la XXIV edizione.