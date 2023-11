A LATIANO DOMENICA “LA GIORNATA DELL’ALBERO”

L’Amministrazione Comunale di Latiano, insieme a Legambiente, ARIF Puglia e ad altre realtà del territorio, per

la giornata di domenica 19 Novembre ha organizzato un evento che vedrà coinvolti i bambini

insieme alle loro famiglie e che avrà inizio alle ore 10:00 in Piazza Umberto I, con giochi, musica e

zucchero filato.

La giornata proseguirà alle ore 11:00 con un incontro con l’autore Daniele Zovi, già Comandante

del Corpo Forestale, che presenterà il suo libro: “Le Storie del bosco”.

A dialogare con l’autore e i bambini, il Sindaco Mino Maiorano, Il Dirigente di Legambiente,

Doretto Marinazzo e la consulente di Monteco, Sonia Dello Preite.

La giornata culminerà alle ore 12:00 con la piantumazione di 160 alberelli donati dall’ARIF c/o la

rotatoria della S.P. per San Vito.