A Latiano Festa per San Bernardo

Giornata di festa a Latiano (Brindisi), paese natale del Beato Bartolo Longo per la tradizionale Festa di San Bernardo, festa Internazionale per i monaci Cistercensi del Santuario della Madonna di Cotrino, che si è tenuta fine agosto. Durante la liturgia della Santa Messa animata dalla corale di S.Maria di Cotrino diretta dal M° Claudio Papadia è stata incoronata la Nostra Regina della Stella, statua dedicata a San Bernardo, realizzata dal maestro Giacomo Gesmundo di Terlizzi e benedetta nel mese di maggio dal Santo Padre Papa Francesco in piazza San Pietro durante l’udienza generale a seguire la Processione di San Bernardo con la partecipazione della Banda Musicale *Di Nicoli* di Erchie e diretta dal M° Giuseppe Carozzo alla processione hanno partecipato gli Oblati secolari cistercensi e l’associazione cattolica dei Poveri cavalieri di Cristo di San Bernardo; I ‘associazione laicale di tradizione cattolica e di impostazione monastico-militare che ha per scopo la salvezza dell’anima e la partecipazione alla realizzazione del Regno di Cristo sulla terra attraverso la puntuale osservanza della Regola propria: fa leva sulle virtù cavalleresche; si ispira agli ideali, alle tradizioni e alla Regola dell’antico Ordine del Tempio senza rivendicarne una falsa, antistorica ed illegittima discendenza; attinge forza dalla mistica e dalla spiritualità di San Bernardo di Chiaravalle e, in particolare, dal “Liber ad Milites Templi de laude novae Militiae” e dal trattato “De praecepto et dispensatione”; difende e propaga i valori umani e cristiani tradizionali; attua i propri ideali al servizio della Chiesa e del prossimo, in filiale obbedienza al Romano Pontefice e ai Vescovi in comunione con Lui; ammette Membri sia celibi che sposati. Non si parla di un Ordine Cavalleresco nella moderna accezione del concetto e del termine. Fra i punti cardine dell’Ordine vi sono la cura della Liturgia, secondo la Tradizione e il Magistero Pontificio, la partecipazione alla S. Messa e al sacramento della Riconciliazione, la formazione morale e spirituale, le opere di carità. chiusura della serata la Sagra dei prodotti tipici locali antistante al Santuario.

Il giorno prima sono stati consacrati dal Priore Padre Antonio Semerano del monastero 18 novizi Oblati Secolari Cistercensi del Santuario della Madonna di Cotrino provenienti da tutta Italia e dalla Francia accompagnati dal coordinatore Fr. Massimo Maria Civale a tutti è stata regalata la regola Benedettina dei Monaci Cistercensi.