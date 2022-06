A LATIANO I CARABINIERI INCONTRANO GLI STUDENTI

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni, rappresentati dal loro Comandante, Capitano Vito Sacchi, nell’ambito dei seminari formativi per la diffusione della cultura della legalità, hanno incontrato 120 alunni delle classi quinte della scuola elementare “Errico-Longo” e 40 alunni delle classi terze e delle scuole medie “Croce-Monasterio” di Latiano, con i quali è stato affrontato il tema del bullismo, del cyber-bullismo e dei rischi della navigazione sul Web, quali fenomeni sociali diffusi anche fra i giovanissimi di quella fascia di età. Gli incontri hanno registrato l’attivo interesse e partecipazione degli studenti che hanno rivolto numerose domande e rappresentato alcuni loro dubbi.I Carabinieri da sempre promuovono questo approfondimento culturale, coinvolgendo attivamente gli studenti con i quali instaurano un concreto confronto, stimolandone la curiosità e affrontando i delicati argomenti al fine di favorire la pratica del valore della legalità con riferimenti normativi, ma anche con esempi pratici, analisi di esperienze e considerazioni. Gli incontri – avvenuti in presenza e nel rispetto delle normative anti-Covid19 – sono inseriti in una più ampia calendarizzazione di appuntamenti che vedono l’Arma dei Carabinieri apportare il suo contributo di vicinanza ai giovani e giovanissimi studenti con l’obbiettivo di abbattere il muro dell’omertà, accrescere il senso civico e la fiducia verso le Istituzioni.