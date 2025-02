A Latiano iniziativa della Taberna Libraria dedicata a Pino Daniele

A dieci anni dalla scomparsa dell’autore e interprete del capolavoro “Napul’è” la Taberna Libraria di Latiano dedica una serata nella propria sala eventi al grande Pino Daniele, un momento evocativo e solenne rientrante nella rassegna letteraria “Cultura, Spettacolo e…” firmata in collaborazione con BCC di Erchie, SummerTime – Animazione & Spettacolo e Pomarico Serramenti, per ricordare un cantautore che attraverso le note, armonizzate in chiavi musicali e trasformate in capolavori, ha regalato all’umanità e alla sua tormentata Napoli canzoni senza tempo.

Ospite della serata, in programma giovedì 20 febbraio a partire dalle ore 19 il giornalista Pietro Perone presenterá il libro dal titolo “Pino Daniele Napoli e l’anima della musica, dal Mascalzone Latino a Giogiò” (Edizioni San Paolo 2024); un modo per apprezzare pienamente, attraverso le parole di chi ha conosciuto Pino Daniele dialoghi, desideri ed emozioni che aspettano solo di essere ascoltati ed apprezzati.

Storie ed aneddoti legati al grande Pino attraverso le pagine di un’opera che racconta di Napoli e della sua anima. Quei luoghi che hanno attraversato la vita del cantautore napoletano che, con i suoi brani di sferzante realtà ha inteso denunciare una situazione di degrado sociale, una denuncia figlia della volontá di tornare nei vicoli della sua città curati, una volta per tutte, dalle ferite inferte dalla dilagante criminalità.

Il libro “Pino Daniele Napoli e l’anima della musica, dal Mascalzone Latino a Giogiò” è un viaggio nella Napoli di ieri e di oggi attraverso i brani di Pino Daniele che continuano a parlarci del presente. Le “carte sporche” della città amata e criticata, senza mai perdere la speranza nel cambiamento. Il racconto dei luoghi, sospesi tra colera e terremoto, in cui lo straordinario artista trova ispirazione per le prime, intramontabili canzoni di sferzante denuncia. Poi, momento per momento, lo storico concerto del 1981 con duecentomila giovani arrabbiati e sognanti, ma anche le molte delusioni patite in una metropoli rivelatasi troppo spesso matrigna, motivo per cui Pino Daniele sceglie di allontanarsi e ora le sue ceneri sono custodite a Magliano in Toscana.

Pietro Perone, caporedattore de Il Mattino, è una figura di spicco nel panorama giornalistico italiano. Con una carriera dedicata alla cronaca politica e sociale, Perone si distingue per la sua capacità di analizzare le contraddizioni di Napoli, una città che ama e racconta con sguardo critico. Tra le sue opere, spicca “Don Riboldi, il coraggio tradito”, dedicato alla figura del vescovo simbolo della lotta contro le mafie.