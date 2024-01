A Latiano un altro anno senza campo sportivo

La nostra Città attende, da più di 4 lunghi anni oramai, la fine dei lavori al Campo sportivo di Via Torre santa Susanna, il glorioso campo su cui si sono consumate battaglie sportive memorabili e su cui sono state scritte pagine Indelebili del calcio latianese.Fin dagli anni ’60 uno dei simboli sportivi più importanti per la nostra comunità. Questi lavori pubblici interminabili e oramai comici , lo ricordiamo, li stiamo pagando NOI contribuenti e cittadini, perché appaltati per mezzo di un MUTUO acceso presso Cassa Depositi e Prestiti dello Stato.Un mutuo di centinaia di migliaia di euro, tantissimi soldi pubblici. Un mutuo per il quale paghiamo interessi giorno dopo giorno. Da oltre 4 anni oramai. I cittadini devono sapere che quello stanziamento iniziale di centinaia di migliaia di Euro NON bastò all’epoca, tanto che la Giunta comunale ha dovuto impegnare nel tempo e a più step ulteriori DECINE DI MIGLIAIA DI EURO del bilancio dell’ente Comune per ulteriori lavori di adeguamento. Nemmeno questi sono bastati.Molti altri infatti dovra’ ancora trovarne per cercare di portare a termine quella che è, ad oggi, una vera e propria cattedrale nel Deserto, figlia di scelte politiche e amministrative sbagliate e totalmente inopportune, oltre che estremamente gravose per le finanze comunali. Ad oggi, pertanto, dopo più di 4 anni dall’inizio dei lavori di rifacimento del manto e di adeguamento delle strutture il nostro campo sportivo NON è ancora dotato di tribune in grado di ospitare i tantissimi appassionati e tifosi, non è dotato di spogliatoi a norma, né di tante altre necessità fondamentali per garantire il regolare svolgimento delle gare di campionato, se non A PORTE CHIUSE.Ebbene, UNO STADIO SENZA TIFOSI E SENZA PUBBLICO NON È UNO STADIO.LA CITTÀ NON MERITA UNA UMILIAZIONE SIMILE.LATIANO ha una storia calcistica gloriosa, fondata su successi sportivi indimenticabili; ha una tifoseria tra le più calde e passionali di tutto il panorama calcistico regionale; ha una squadra che sta disputando tra mille difficoltà il campionato di Prima Categoria e che è costretta a giocare da anni prima a campo neutro, poi su un campo di periferia e ora in queste condizioni pietose, fra mille disagi per calciatori e tifosi. La nostra Città merita parole di verità, merita di sapere come stanno davvero le cose, merita di sapere se e quando i lavori termineranno, se e quando il campo verrà consegnato all’Us Latiano; merita di sapere quanti soldi ancora servono per completare i lavori e come la Giunta comunale sta procedendo in tal senso ,merita di sapere se ci troviamo di fronte all’ennesimo interminabile cantiere aperto e mai chiuso.Sindaco, Assessore ai lavori pubblici e consigliere comunale con delega allo sport, oltre ad incrociare le dita e a essere INCAPACI DI PREVEDERE DA ANNI E ANNI UN PALAZZETTO DELLO SPORT PER DARE DIGNITÀ A TUTTE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI LATIANO dovrebbero spiegare al paese perché i lavori sono fermi al campo comunale e perché non si parla più appunto di palazzetto dello sport da anni.

SE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, I RAGAZZI, LE FAMIGLIE NON HANNO SPAZI IDONEI È COLPA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE CHE HA DESERTIFICATO LO SPORT A LATIANO.



Movimento politico Latiano Protagonista;

Movimento politico SiAmo Latiano