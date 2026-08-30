A Lido Azzurro Il Memorial Armando Siena di bocce sulla sabbia. Trionda Premio Tedesco

Al Lido Azzurro trionfa la storia: il Memorial Armando Siena torna al suo primo vincitore questa volta da solo

Un’edizione speciale del tradizionale torneo di bocce sulla sabbia. Premio Tedesco, proprio come trent’anni fa, conquista nuovamente il trofeo, questa volta da solo, superando Francesco Ancora.

Al Lido Azzurro si è rinnovato uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: il Memorial Armando Siena, storico torneo di bocce sulla sabbia che da oltre trent’anni riesce a riunire appassionati, amici e nuove generazioni in un clima di sport, divertimento e sana competizione.

Anche quest’anno sono stati oltre venti i partecipanti che si sono sfidati sulla sabbia del lido, dando vita a una manifestazione che, anno dopo anno, continua a mantenere intatto il suo fascino.

Ma l’edizione di quest’anno ha regalato un’emozione davvero particolare. A conquistare il torneo è stato infatti Premio Tedesco, lo stesso giocatore che trent’anni fa aveva già scritto il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione. Una coincidenza dal sapore speciale che rende ancora più significativa la sua nuova vittoria.

A rendere ancora più suggestiva la giornata è stato inoltre l’arbitraggio affidato al figlio dello storico Armando Siena, figura alla quale il torneo è dedicato. Un ideale passaggio di testimone tra passato e presente, nel nome di una manifestazione che continua a vivere grazie alla passione di chi, da più di trent’anni, porta avanti questa bella tradizione.

A impreziosire ulteriormente questa edizione sono stati anche Mario Mengoli e Giovanni Di Campi, due nomi importanti e molto conosciuti nell’ambiente delle bocce sulla sabbia, capaci negli anni di conquistare numerose edizioni del Memorial Armando Siena.

La loro presenza ha rappresentato un prezioso legame con la storia della manifestazione e con tutti quei campioni che, nel corso di oltre trent’anni, hanno contribuito a rendere il torneo un appuntamento speciale per il Lido Azzurro.

Sono proprio queste storie, fatte di grandi giocatori, nuove leve, amicizie e sana rivalità sportiva, a rendere il Memorial Armando Siena qualcosa di più di una semplice competizione: una vera tradizione che continua a rinnovarsi ogni estate.

Il Memorial non è soltanto un torneo di bocce: è ormai un appuntamento che racconta una parte della storia del Lido Azzurro, fatto di amicizie, ricordi, competizione e voglia di stare insieme.

E quest’anno, con la vittoria di chi aveva già trionfato trent’anni fa, la storia ha deciso di ripetersi nel modo più bello: un grande campione del passato nuovamente sul gradino più alto del podio, nel nome di una tradizione che continua a vivere.

Un ringraziamento a Domenico di Serio, titolare del lido, che annualmente permette la buona riuscita del Memorial.