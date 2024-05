A luglio nel Castello di Carovigno Festival della colonna sonora in Puglia

FESTIVAL DELLA COLONNA SONORA IN PUGLIA

AL CASTELLO DI CAROVIGNO

LUGLIO 4,5,6

CON ICONE MUSICALI

IL COMPOSITORE PINO DONAGGIO E LA CANTAUTRICE DIANE WARREN

I candidati all’Apulia Soundtrack Awards come Compositore dell’anno (Intl) includono Daniel Pemberton, Michael Giacchino e Laura Karpman

L'Apulia Soundtrack Awards torna per la terza edizione per celebrare leggende, importanti compositori e premiare i migliori creatori di musica per film dal 4 al 6 luglio al Castello Dentice di Frasso. I premi Apulia Soundtrack saranno consegnati al Compositore dell'anno (Italia) e al Compositore dell'anno (Internazionale) il 6 luglio, i candidati sono elencati di seguito. Il festival premierà la leggendaria cantautrice Diane Warren e il Maestro Pino Donaggio riceveranno l'Apulia Lifetime Achievement Award. Altri premi includono Sean Callery (24) e Jean Michel Bernard (The Science of Sleep).

Uno speciale concerto tributo a Diane Warren presenterà molte delle canzoni di successo della cantautrice vincitrice di Grammy, Golden Globe e 15 volte nominata all'Oscar. I brani saranno interpretati da Valeria Altobelli. Le canzoni iconiche di Warren includono "Unbreak My Heart" (Tony Braxton), "Nothin's Gonna Stop Us Now" (Starship), "Till it Happens To You" (Lady Gaga), "Don't Wanna Miss A Thing" (Aerosmith) e “Io Si” (Laura Pausini). Altri artisti con cui Warren ha collaborato includono Cher, Céline Dion, Beyoncé, DeBarge e Whitney Houston. Durante la serata dedicata a Diane Warren, Valeria Altobelli eseguirà alcuni dei suoi brani, dopo la collaborazione che le ha viste insieme nella realizzazione del brano “I’m standing with you”

Per il panorama italiano, un premio speciale alla carriera verrà assegnato al Maestro Pino Donaggio per gli innumerevoli successi ottenuti in film tra cui “Blow out”, “Dressed to Kill”, “Body Double” di Brian De Palma. Dopo il suo più grande successo “Io che non vivo”, ha lavorato prima per Elvis Presley e poi per Dario Argento, Nicholas Roeg, Joe Dante, Terrence Hill, Roberto Benigni. Michele Placido, Pupi Avati e tanti altri.

Valeria Altobelli, rinomata cantante, attrice e conduttrice televisiva, presenterà i suoi due inediti “Isolation” e “Un sogno non mi basta”.

Un altro omaggio sarà riservato a Sean Callery, compositore delle serie “24”, “Jessica Jones”, “Homeland” per la sua incredibile carriera nel cinema e in televisione.

Ritorna il compositore cinematografico Jean Michel Bernard (“La scienza del sonno” diretto da Michel Gondry, musicista di Ray Charles), è in lavorazione un album speciale, un omaggio a maestri del cinema tra cui Lalo Schifrin e Jerry Goldsmith.

Insieme, Sean Callery e Jean Michel Bernard eseguiranno un duetto (o duello) al pianoforte che ha debuttato allo showroom Steinway di Los Angeles.

Gabriel Marini e David Imbault, entrambi compositori di film (Implanted), tornano per il bis di “Songs for Cinema”.

L’Apulia Soundtrack Awards sarà condotto dal conduttore di Ciccio Riccio Marcello Biscosi.

Nel corso del festival verranno assegnati anche due premi alla carriera, due premi onorari e un premio per il “Grande contributo all’arte della musica e del suono del film”. I dieci finalisti verranno inoltre scelti per il premio “Miglior compositore emergente”.

Quest’anno la Masterclass sarà supervisionata da Andy Hill e dall’editore e produttore internazionale di lunga data Denis Furne e collabora con la sua società EMF agli Apulia Soundtrack Awards dal 2023.

L’anno scorso, Justin Hurwitz ha vinto il premio internazionale del compositore per “Babylon” (diretto da Damian Chazelle) e Fabio Massimo Capogrosso ha vinto il premio italiano per “Esterno Notte” (diretto da Marco Bellocchio), e un premio speciale è stato assegnato a Simon Franglen per il suo eccezionale lavoro per “Avatar, la via dell’acqua” (diretto da James Cameron).

Queste le nominations 2024:

COMPOSER OF THE YEAR (ITALY)

Fabio Massimo Capogrosso per Rapito

Santi Pulvirenti per L’ultima notte di Amore

Andrea Fari per Io Capitano

Franco Piersanti per Il Sol dell’avvenire

COMPOSER OF THE YEAR (INTERNATIONAL)

Daniel Pemberton – Spider-man: Across The Spiderverse

Michael Giacchino – Society of Snow

Laura Karpman – American Fiction

Anthony Willis – Saltburn