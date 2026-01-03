A marzo la Feneal Uil vivrà il congresso territoriale in provincia di Brindisi

La FenealUil di Brindisi – organizzazione che rappresenta i lavoratori e le maestranze dei comparti edilizi e del legno – vivrà il suo diciannovesimo Congresso Territoriale, appuntamento decisivo nella vita dell’Organizzazione nel quale si rinnovano le cariche sociali e si tracciano le linee di lavoro per gli anni a venire.

L’appuntamento con i lavori congressuali è fissato per il prossimo sabato 28 marzo presso l’Hotel Internazionale del comune capoluogo ma già a partire dalla prossima settimana si alterneranno nei vari comuni del territorio le Assemblee pre-congressuali per eleggere i delegati che animeranno il Congresso.

Si partirà l’8 gennaio con il primo dei quattro appuntamenti previsti nella città di Brindisi. Le altre Assemblee nel comune capoluogo saranno il 9, 12 e 14 gennaio. Venerdì 16 gennaio l’appuntamento sarà a Torre Santa Susanna con i lavoratori di Torre, Erchie, Mesagne, Latiano ed Oria. Il 20 gennaio la Feneal si riunirà a Carovigno per le maestranze di San Vito, Ostuni, Fasano, Cisternino e Carovigno. Il 22 gennaio appuntamento a Ceglie Messapica con i lavoratori di quella città e delle vicine Francavilla, Villa Castelli e San Michele Salentino. Si proseguirà il 15 gennaio con i lavoratori di San Pietro Vernotico, Cellino, Torchiarolo, San Donaci e San Pacrazio nella sede di San Pietro.

Maggiori informazioni e dettagli nella tabella riportata di seguito.

Il Segretario Generale Uscente della Feneal UIL Librando invita tutti i lavoratori e le maestranze del settore a partecipare a questo decisivo appuntamento Sindacale, in un momento storico delicato e cruciale per i destini di moltissimi lavoratori. Partecipare alla vita attiva del Sindacato significa dare forza a chi difende la dignità del lavoro e dei lavoratori come propria missione e statuto.