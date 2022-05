A MESAGNE APPUNTAMENTO DEL ROTARY CLUB BRINDISI APPIA ANTICA

Il 17 maggio 2022 è stata una serata importante per il Rotary Club Brindisi Appia Antica.

Nella cornice della sede dell’associazione “Giuseppe Di Vittorio” a Mesagne si è tenuto in importante incontro in cui gli amici Dario Stomati (Istruttore del Club) e Angelo Di Summa (autore del libro “Le parole di Paul Harris) hanno discusso dei valori che hanno permesso la nascita, la crescita e la diffusione del Rotary, portandolo dopo pochi anni dalla sua fondazione ad essere presente in sei continenti. La ricostruzione di Angelo Di Summa ha permesso alla platea di comprendere il contesto storico in cui è cresciuto Paul Harris e la sua visione di un mondo nuovo, che è stata fonte di ispirazione per molti amici americani, in principio, ed altri amici oltreoceano.

La serata si è conclusa con il benvenuto ufficiale a Daniela Monittola nella famiglia del Rotary Club Brindisi Appia Antica da parte di Cosimo Simone, Presidente del Club, e con l’intervento di Silvia Rosato che ha portato i saluti di Gianvito Giannelli, Governatore del Distretto 2120.

Per la buona riuscita della serata ringraziano:

– l’associazione “Giuseppe Di Vittorio” e il suo Presidente, Galeone Giovanni, per averci ospitato;

– Marco Calò, consulente alle Politiche culturali del Comune di Mesagne;

– Silvia Rosato, Assistente del Governatore del Distretto 2120;

– tutti gli amici del Rotary Club Brindisi Appia Antica.