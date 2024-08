A Mesagne arrestato presunto spacciatore

La Polizia di Stato, durante servizi straordinari di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Brindisi, disposti dal Questore Giampietro Lionetti, ha arrestato in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio un mesagnese.

In particolare, gli investigatori della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Mesagne, a seguito di mirati servizi antidroga, effettuavano un controllo ad un uomo già noto alle Forze di Polizia; ad esito si rinvenivano e sequestravano gr. 55 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, parte della quale già suddivisa in dosi e pronta per essere ceduta ed occultata in un vecchio divano posto all’interno del garage attiguo all’appartamento dell’arrestato.

Al termine delle formalità di rito, visti i chiari elementi di reità, l’uomo è stato arrestato poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, per come disposto dall’A.G., associato presso la Casa Circondariale di Brindisi.