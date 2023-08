A Mesagne arriva lo “Stupor Mundi – Il Suono della Meraviglia”

Ospiti della kermesse organizzata dalla New Music Promotion con il sostegno del Comune di Mesagne: Simona Molinari, Marlene Kuntz e Alice

Il suono della meraviglia fa tappa nella Capitale Pugliese della Cultura Mesagne. Tre gli eventi di musica dal vivo per tutti i gusti che andranno in scena in Piazza Orsini del Balzo. Si parte il 16 agosto 2023 alle 21.30 quando sul palco salirà Simona Molinari, mentre il 18 agosto sarà la volta della band dei Marlene Kuntz (eventi ad ingresso gratuito). Il 24 agosto 2023, a chiudere il festival “Stupor Mundi”, sarà Alice con un tributo al grande cantautore Franco Battiato (biglietti in prevendita sul circuito ticketone.it).

L’evento è realizzato dalla New Music Promotion di Vincenzo Gianfreda e Daria Santoro e supportato dall’amministrazione comunale di Mesagne, capitanata dal sindaco Tony Matarrelli che fortemente voluto questa serie di concerti nell’anno in cui Mesagne è la Capitale Pugliese della Cultura.

Sarà Simona Molinari ad aprire la kermesse il 16 agosto ore 21.30. Recentemente insignita della Targa Tenco come migliore interprete per l’album “Petali”, torna live con un repertorio che spazierà dai suoi brani più celebri, a reinterpretazioni in chiave personale di alcuni successi del cantautorato italiano per lei significativi, fino ai brani contenuti in “Petali”, album che ha riportato l’artista sulla scena discografica con la sua eccezionale vocalità e raffinatezza nella versione più intima e libera di sé, a seguito di un’evoluzione personale e una rivoluzione artistica. Ad accompagnarla sul palco un quartetto di grandi musicisti formato da Claudio Filippini (pianoforte), Egidio Marchitelli (chitarra), Nicola Di Camillo (basso) e Fabio Colella (batteria).

Secondo appuntamento con i Marlene Kuntz il 18 agosto 2023 ore 21.30 sempre in piazza Orsini del Balzo. Sul palco Cristiano Godano (chitarra e voce), Riccardo Tesio (chitarre), Luca “Lagash” Saporiti (basso), Davide Arneodo (tastiere e violino) e Niccolò Fornabaio (batteria). In programma il repertorio tradizionale dei Marlene Kuntz insieme ai brani dell’ultimo album: “KARMA CLIMA”. Il rider dei Marlene Kuntz è stato certificato Ecorider da Worldrise Onlus, poiché non prevede l’utilizzo di plastica monouso e imballaggio, minimizza gli sprechi e facilita il corretto smaltimento dei rifiuti. Durante il tour, i Marlene Kuntz utilizzano le borracce ufficiali dell’opera relazionale Uno Di Un Milione realizzata sul monte Pejo3000 nel Parco Nazionale dello Stelvio in Val di Sole per sensibilizzare comunità residente e Turismo sulla tutela del patrimonio idrico della Val di Sole.

“Karma Clima”, l’ampio progetto dei Marlene Kuntz che unisce arte e sostenibilità, è diventato anche un documentario, in selezione ufficiale al 71. Trento Film Festival. Con la regia di Michele Piazza, il documentario, prodotto da Flash Future e Ala Bianca (produttore associato), racconta le tre residenze artistiche che hanno dato vita all’omonimo disco. Il processo di produzione di “KARMA CLIMA” interamente dedicato alla necessità di aprire un dialogo e un’operatività concreta in merito al cambiamento climatico, è stato inserito nel Rapporto Symbola “Io sono cultura”, nel capitolo “L’innovazione culturale che verrà”, come case history di successo.

A chiudere la tre giorni de “il suono della maraviglia” a Mesagne ci sarà Alice con un tributo al maestro Franco Battiato, appuntamento alle ore 21.30. “Eri come me, Alice canta Battiato” è il nuovo live tour 2023, che continua con nuovi brani in scaletta tratti dal recente album, come Da Oriente a Occidente e Sui giardini della preesistenza, e altriche invece da molto tempo appartengono al repertorio live e discografico di Alice, come La cura, canzoni dai diversi periodi compositivi di Battiato, e quelle nate dalle loro numerose collaborazioni a partire dal 1980 e che hanno scritto insieme come Per Elisa, i loro duetti tra cui I treni di Tozeur e anche i brani che Battiato ha scritto più recentemente per Alice come Veleni e Eri con me, che dà il titolo all’album e al tour. Alice, con la sua personalità vocale unica e un percorso artistico sempre in evoluzione, si fa ancora una volta strumento della musica di Franco Battiato e di ciò che ha trasmesso, attraverso le canzoni a cui sente di aderire pienamente.

Nella formazione in trio, al consolidato concerto, con Alice accompagnata da Carlo Guaitoli al pianoforte, si aggiunge il timbro caldo del violoncello di Chiara Trentin. Per alcuni concerti speciali questa estate, Alice sarà invece accompagnata dall’orchestra I Solisti Filarmonici Italiani, con Carlo Guaitoli al pianoforte e direzione.