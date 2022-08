Riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele II: lunedì 22 agosto ore 18.30 la conferenza stampa

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Mesagne invitano a partecipare alla conferenza stampa indetta per lunedì 22 agosto alle ore 18.30: l’incontro – convocato per presentare i risultati del concorso di progettazione per la riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele II – si svolgerà nei pressi dell’omonima area, in “Piazza Porta Grande”.