A MESAGNE DAL 18 AL 24 LUGLIO TORNA IL “MESSAPICA FILM FESTIVAL”

Dal 18 al 24 luglio torna a Mesagne il Messapica Film Festival

Torna l’estate, e insieme agli eventi più mondani, in Puglia torna anche il cinema d’autore. A Mesagne, località in grande ascesa nella provincia di Brindisi, da 18 al 24 Luglio si svolgerà la quarta edizione del MEFF – Messapica Film Festival. Uno spazio dedicato al miglior cinema internazionale, fatto dalle donne e dagli uomini che le donne le raccontano, e che la direttrice artistica Floriana Pinto ci tiene a descrivere come ‘un presidio di umanità attorno al quale parlare dei temi che riguardano tutti gli esseri umani’. Sette giorni ricchi di appuntamenti e grandi novità: 30 proiezioni tra lungometraggi, documentari e cortometraggi, presentazioni di libri, focus su temi del contemporaneo, eventi collaterali e un’arena tutta dedicata al cinema per ragazzi e le famiglie. Ma anche un’edizione all’insegna della solidarietà, che nasce con l’hashtag #pace come motore che sottende a tutti i contenuti del festival.

Novità importante di questa quarta edizione è la presenza di una giuria internazionale formata da personalità del mondo del cinema che decreterà il Miglior Film del Concorso MEFF 2022 (tra cui anteprime nazionali e regionali che arrivano dai festival di Cannes, Berlino e Venezia). Il festival sarà anche l’approdo di un percorso lungo un anno, realizzato attraverso il MEFF School Lab, un laboratorio di alfabetizzazione al linguaggio cinematografico rivolto alle scuole superiori di primo e secondo grado di Mesagne, conclusosi con la produzione di due cortometraggi che saranno presentati durante le giornate del Festival.

Il MEFF, che fa parte della Apulia Cinefestival Network, ed è realizzato con il contributo del Comune di Mesagne, della Regione Puglia e di Apulia Film Commission, è riuscito in tre edizioni a ritagliarsi una narrazione unica in tutta la Puglia. Presto sarà comunicata la data della conferenza stampa durante la quale sarà svelato l’intero programma.