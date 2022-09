A MESAGNE DOMANI “PSICHE” IN CONCERTO

“Psiche” in concerto: Gianluigi e Samuel tornano a Mesagne per una serata musicale organizzata dal Comune



Mesagne mantiene la promessa e accoglie l’esibizione musicale dei due artisti di strada che lo scorso luglio – a seguito un’incomprensione che si era complicata fino a impedire il loro spettacolo – il sindaco Antonio Matarrelli aveva incontrato di persona per chiarire definitivamente la vicenda, concordando la data di un’iniziativa promossa direttamente dall’Amministrazione comunale. Loro sono Gianluigi Papadia alla chitarra elettrica e Samuel Minelli alla voce e chitarra acustica, formano il duo musicale “Psiche” e domani, sabato 17 settembre, saranno in piazza Commestibili a partire dalle ore 21.30. L’evento è gratuito.

I due giovani, appassionati di musica sin da piccoli, offriranno una performance che vuole essere un perfetto mix tra brani inediti e cover rivisitate di canzoni di artisti italiani e internazionali. Il loro curriculum, anche in breve, rivela un grande attaccamento per ciò che fanno: Gianluigi, il chitarrista, si avvicina alla musica appena adolescente studiando da autodidatta. Appena diplomato si trasferisce a Roma, dove entra a fare parte di una band con cui parte alla volta di diversi tour europei. Samuel, il cantante, si accosta al mondo delle note grazie al padre, con cui inizia a cantare da bambino. Cresce, si forma e oggi studia presso un’accademia di arti musicali a Lecce.La collaborazione artistica tra loro vede la luce nella primavera di ques’anno, da quel momento Gianluigi e Samuel condividono ogni dettaglio dei testi e delle armonie, ai quali si dedicano rispecchiandosi nelle scelte che infine propongono al pubblico.