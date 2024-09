A Mesagne è nata “Domus Ada”, una struttura per autistici

I dati sull’autismo continuano a generare allarme perché si registra un sensibile aumento che richiede maggiori attenzioni ed anche strutture adeguate distribuite sul territorio.

In questa ottica va letta l’inaugurazione, avvenuta a Mesagne, di “Domus Ada”, una struttura residenziale socio-educativa e riabilitativa, dedicata all’accoglienza e al sostegno delle persone affette da disturbo dello spettro autistico. Domus Ada, autorizzata e accreditata dalla Regione Puglia, rappresenta un progetto innovativo nel campo dell’assistenza alle persone con autismo ed offre percorsi riabilitativi personalizzati volti a favorire l’integrazione sociale, l’educazione e lo sviluppo delle capacità individuali delle persone affette da disturbo dello spettro autistico. L’obiettivo è garantire un ambiente sicuro e stimolante, in cui ogni ospite possa ricevere un supporto completo e altamente professionale, migliorando così la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.

La struttura è stata progettata per rispondere alle esigenze specifiche delle persone autistiche. Un’équipe multidisciplinare composta da educatori, psicologi e specialisti nel settore lavorerà in sinergia per offrire un servizio di qualità.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza dell’arcivescovo di Brindisi mons. Giovanni Intini e delle autorità locali.