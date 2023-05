A MESAGNE IL 24 AGOSTO ALICE CON IL TRIBUTO A FRANCO BATTIATO

Alice con il tributo a Franco Battiato a Mesagne in Piazza Orsini del Balzo il 24 agosto 2023.

Al via le prevendite sul circuito www.ticketone.it

“Eri Come Me” è l’album di Alice contenente sedici canzoni di Franco Battiato, registrato in studio con Carlo Guaitoli (pianoforte, direzione), già speciale collaboratore di Battiato stesso per oltre vent’anni, e I Solisti Filarmonici Italiani. È questo il progetto discografico e del tour di Alice che toccherà anche la capitale della cultura pugliese Mesagne. L’evento è organizzato dalla New Music Promotion con il patrocinio del Comune di Mesagne. L’appuntamento è fissato per il 24 agosto 2023 in Piazza Orsini del Balzo alle ore 21.00, la prevendita è attiva sul portale www.ticketone.it.

“Eri come me, Alice canta Battiato” è il nuovo live tour 2023, che continua con nuovi brani in scaletta tratti dal recente album, come Da Oriente a Occidente e Sui giardini della preesistenza, e altriche invece da molto tempo appartengono al repertorio live e discografico di Alice, come La cura, canzoni dai diversi periodi compositivi di Battiato, e quelle nate dalle loro numerose collaborazioni a partire dal 1980 e che hanno scritto insieme come Per Elisa, i loro duetti tra cui I treni di Tozeur e anche i brani che Battiato ha scritto più recentemente per Alice come Veleni e Eri con me, che dà il titolo all’album e al tour. Alice, con la sua personalità vocale unica e un percorso artistico sempre in evoluzione, si fa ancora una volta strumento della musica di Franco Battiato e di ciò che ha trasmesso, attraverso le canzoni a cui sente di aderire pienamente.

Nella formazione in trio, al consolidato concerto, con Alice accompagnata da Carlo Guaitoli al pianoforte, si aggiunge il timbro caldo del violoncello di Chiara Trentin. Per alcuni concerti speciali questa estate, Alice sarà invece accompagnata dall’orchestra I Solisti Filarmonici Italiani, con Carlo Guaitoli al pianoforte e direzione.

Biografia breve di Alice

Dalla pubblicazione del suo album d’esordio “Capo Nord” (1980), al sodalizio artistico con Franco Battiato che l’ha accompagnata per gran parte della carriera, Alice continua a evolversi instancabilmente, tenendo insieme in perfetta armonia la ricerca musicale e la dimensione popolare.

Riconosciuta come una delle maggiori cantautrici italiane, con il suo timbro inconfondibile e la sua eleganza sul palco, ha collaborato nel corso della sua lunga carriera con artisti italiani come Luca Carboni, Paolo Fresu, Ron, internazionali come Danny Thompson, Jakko Jakszyk, Richard Barbieri e Trey Gunne, fino alle più recenti collaborazioni con Tiziano Ferro e Francesca Michielin.

Ha vinto il Festival di Sanremo con “Per Elisa” nel 1981, ha partecipato all’Eurofestival a Lussemburgo in coppia con Franco Battiato con “I treni di Tozeur” nel 1984, ha vinto il Premio Tenco come Miglior Interprete Femminile con “Gioielli Rubati” nel 1985 e ha ricevuto molti altri riconoscimenti.

Il suo ultimo album in studio (di inediti e cover) è “Weekend”, pubblicato nel 2014 per la sua, la Arecibo Edizioni Musicali. Nel 2016 è stata in un tour con Franco Battiato, insieme alla Ensemble Symphony Orchestra. Nel 2018 è tornata al Festival di Sanremo, ospite di Ron nel brano inedito di Lucio Dalla “Almeno Pensami”. Dal 2020 è impegnata nel tour Alice Canta Battiato. Quest’anno è stata insignita del Premio Tenco per la sua straordinaria carriera. Esce il suo diciottesimo album in studio “Eri con me” che raccoglie 16 canzoni di Franco Battiato.