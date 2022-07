A Mesagne il basket del CSI torna nella Villa Comunale

Torna l’appuntamento con i tornei estivi organizzati dal C.S.I. – Centro sportivo Italiano Comitato territoriale di Brindisi. Lunedì 11 e martedì 12 luglio si torna in Villa Comunale a Mesagne con il “2^ Trofeo Città di Mesagne di Basket” per la categoria under 14. L’evento che rientra nel programma del cartellone di Mesagne Estate, ha il patrocinio della Città di Mesagne e della Regione Puglia in quanto rientra nelle Manifestazioni sportive finanziate con il contributo della Regione Puglia Anno 2022- Assessorato allo Sport. Saranno quattro le squadre, under 14, che scenderanno in campo la Happy Casa Brindisi, Oria Basket, Mens Sana Mesagne e Fortitudo Francavilla Fontana. Appuntamento alle ore 18 di lunedì 11 luglio con il fischio d’inizio della prima partita.