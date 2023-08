A Mesagne il concerto di Alice chiude la rassegna “Stupor Mundi”

Sarà Alice giovedì 24 agosto a chiudere il festival “Stupor Mundi” con il tributo al grande cantautore Franco Battiato. La prevendita dei biglietti sul circuito ticketOne ha già fatto registrare sold out da qualche giorno, il concerto si terrà in piazza Orsini del Balzo alle ore 21.30.

“Eri come me, Alice canta Battiato” è il nuovo live tour 2023, che continua con nuovi brani in scaletta tratti dal recente album, come “Da Oriente a Occidente” e “Sui giardini della preesistenza”, e altriche invece da molto tempo appartengono al repertorio live e discografico di Alice, come “La cura”, canzoni riconducibili ai diversi periodi compositivi di Battiato, e con quelle nate dalle loro numerose collaborazioni – a partire dal 1980 – e che hanno scritto insieme, come “Per Elisa”; e ancora, con le canzoni dei loro duetti, tra cui “I treni di Tozeur”, e i brani scritti da Battiato per Alice come “Veleni” e “Eri con me”, che dà il titolo all’album e al tour. Alice, con la sua personalità vocale unica e un percorso artistico sempre in evoluzione, si fa ancora una volta strumento della musica di Franco Battiato e di ciò che ha trasmesso attraverso le canzoni a cui sente di aderire pienamente. Nella formazione in trio, al consolidato concerto, con Alice accompagnata da Carlo Guaitoli al pianoforte, si aggiunge il timbro caldo del violoncello di Chiara Trentin.

L’evento è realizzato dalla “New Music Promotion” con il patrocinio e il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Mesagne.