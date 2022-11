A MESAGNE IL MERCATINO DI NATALE – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Mercatini natalizi a Mesagne – manifestazione di interesse per l’assegnazione degli spazi

In occasione delle festività natalizie, nel periodo compreso tra l’8 e il 23 dicembre 2022, l’Amministrazione comunale di Mesagne intende organizzare i mercatini natalizi.

A tale scopo l’ufficio comunale Suap – Sportello unico per le attività produttive ha pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente – all’indirizzo www.comune.mesagne.br.it – l’avviso per l’assegnazione di spazi espositivi/casette da installare in Piazza Orsini del Balzo. Le domande dovranno pervenire entro il 30 novembre 2022 all’indirizzo suap@pec.comune.mesagne.br.it. Contatti per richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti: 0831.732234 – suap@comune.mesagne.br.it.