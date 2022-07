A MESAGNE IL PRIORE GENERALE DELL’ORDINE DEI CARMELITANI

Nell’anno che ha visto la comunità parrocchiale celebrare il V Centenario della presenza dei Padri Carmelitani a Mesagne, nonché la nascita e l’inaugurazione della Casa “Beata Maria Teresa Scrilli” delle Suore dell’Istituto di Nostra Signora del Carmelo, la Basilica pontificia minore del Carmine di Mesagne accoglierà, in occasione dell’inizio della Novena in preparazione alla festa patronale, il Priore Generale dell’Ordine dei Carmelitani, l’irlandese Padre Míceál O’Neill, che nel corso della sua permanenza incontrerà il vescovo della diocesi di Brindisi-Ostuni, Sua Eccellenza Mons. Domenico Caliandro, e il sindaco di Mesagne Toni Matarrelli. Padre O’Neill presiederà le Celebrazioni Eucaristiche dei primi due giorni di Novena, mercoledì 6 e giovedì 7 Luglio. In particolare, nella serata del 6 luglio, alla presenza dei membri del Comitato tecnico-scientifico promotore delle periodiche sessioni di studio a carattere storico, sociale e culturale degli scorsi mesi e in comunione con tutti i sacerdoti della città messapica, invitati all’evento, la parrocchia sarà impegnata nella festa di accoglienza del Generale, allietata – dalle 21,30 in poi – dalla presenza del soprano M° Chiara Marangio e del pianista M° Damiano Tamburrino. Nel corso dei nove giorni precedenti alla processione che traslerà il simulacro della Vergine presso la Chiesa Madre, sul tema “Maria Madre, Sorella e Patrona, con il suo Eccomi ci indica il vero senso della sinodalità” presiederanno le Celebrazioni Eucaristiche: venerdì 8 luglio don Pietro Demita (parroco San Giovanni Paolo II), sabato 9 luglio don Giuseppe Pendinelli (parroco San Pio da Pietrelcina), domenica 10 luglio padre Cosimo Soliberto per la parrocchia di Santa Maria in Betlem, lunedì 11 luglio don Leonardo Pinto (parroco Santissima Annunziata), martedì 12 luglio don Pietro Depunzio (parroco Mater Domini), mercoledì 13 luglio don Gianluca Carriero (parroco Chiesa Madre), giovedì 14 luglio don Luigi Maria Epicoco (scrittore e assistente ecclesiastico del Dicastero per la comunicazione del Vaticano), il quale al termine della liturgia presenterà, presso la piazza d’armi del castello, il suo ultimo libro intitolato “La scelta di Enea”. L’incontro, patrocinato dall’amministrazione comunale, sarà moderato dal giornalista Cosimo Saracino, direttore della testata Qui Mesagne. Prosegue, inoltre, la tradizione degli eventi di fraternità al termine delle Celebrazioni Eucaristiche: giovedì 7 luglio è previsto il concerto del M° Claudia Lucia Lamanna, arpista di fama internazionale, recentemente vincitrice dell’International Harp Contest, la più prestigiosa competizione per arpa al mondo; sabato 10 luglio, nel campo di calcio adiacente al convento dei Padri Carmelitani, spazio alla musica folkloristica del gruppo “Pizzica Pizzica Ensemble”; domenica 10 luglio, infine, toccherà all’Associazione Culturale “Solidea 1Utopia” – che gestisce il Premio Letterario Nazionale “Città di Mesagne”, animare la serata con “Poeticamente Maria”, rassegna regionale di poesie in italiano e vernacolo dedicate alla Santa Vergine.