A MESAGNE IL “SUMMER CAMP PORTIERI”

L’ Accademia Portieri di Mesagne, come di consueto ogni anno, organizza il SUMMER CAMP PORTIERI per proseguire e arricchire la formazione tecnica di quanti decidono di rivestire questo ruolo di grande responsabilità nel calcio .

Le attività si svolgeranno dal 10 al 13 luglio, dalle ore 10 alle 12 presso lo stadio “Angelo Guarini” di Mesagne, coinvolgeranno tecnici e professionisti, giovani atleti, chi in sostanza ama un ruolo ancora ambito e prestigioso .

IL nostro obiettivo è quello di garantire e favorire il miglioramento e perfezionamento tecnico , coordinativo e motorio, di ciascun portiere, attraverso il gioco, la disciplina e il fair play . Il saper conoscere ed applicare correttamente modalità esecutive di diverse “ proposte di allenamento, saper riconoscere e utilizzare le numerose tecniche in base alle diverse situazioni .

In sostanza, un’attività con proposte di allenamento coinvolgenti e innovative, come l’ utilizzo di scudi , deviatori e tanto altro. Inoltre, da quest’ anno tutti gli iscritti avranno modo di allenarsi con la “ macchina spara palloni” che realizza, con potenza e realismo, cross e tiri di tutti i tipi .

Per i più piccoli , le attività vengono eseguite in materia ludica attraverso l’ impiego di giochi derivanti dalla tradizione popolare ( rivisitati praticamente in base a quelli che sono gli scopi e obiettivi) e la partecipazione attiva alle varie forme di gioco organizzate anche in sottoforma di gioco competitivo . Novità per l’ ultimo giorno di stage, la “ spara palloni Globus “.

Gli allenamenti saranno coordinati e diretti da tutti i tecnici dell’ Accademia Portieri : Walter Capodieci ( Virtus Francavilla), Gabriele Zullo – Cristiano Novembre ( Responsabile Area Portieri Centro Federale), Marco Erriquez – Alfonso Cervellera – Gianfranco DI Salvatore – – Alessandro Greco ( Potenza), Massimo Negro ( US LECCE ), Teddy Barrotta e Marco Pagliara