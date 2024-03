A Mesagne iniziative di contrasto alla povertà culturale ed educativa

Contrasto alla povertà, culturale ed educativa, e innovazione sociale: al via il percorso di condivisione per progettare insieme gli interventi strategici che permetteranno alla città di Mesagne di investire le ingenti risorse assegnate dall’Agenzia per la Coesione Territoriale. Ieri a Mesagne i Tavoli di confronto, convocati per ascoltare i bisogni della comunità e accoglierne le idee, non hanno tradito le aspettative confermando tanta partecipazione e delineando numerosi e qualificati apporti creativi.