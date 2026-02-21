A Mesagne la Fase Territoriale del 19° Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica CSI

Domenica 22 Febbraio 2026, a partire dalle 8.30, la grande ginnastica torna protagonista nella provincia di Brindisi. Il Centro Sportivo Italiano (CSI) – Comitato di Brindisi, con la collaborazione dell’A.S.D. Ritmica Brindisi “Relevè” e con il patrocinio della Città di Mesagne, organizza la fase territoriale del 19° Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica.

L’evento vedrà 120 atlete di diverse categorie, sfidarsi in pedana presso il palazzetto del Liceo E. Ferdinando, a Mesagne. Sarà una giornata all’insegna dello sport, dell’eleganza e della sana competizione, valori che da sempre contraddistinguono l’attività del CSI sul territorio. Le ginnaste si esibiranno in prove individuali, di coppia e di squadra, mettendo in mostra il lavoro tecnico svolto negli ultimi mesi e puntando alla qualificazione per le fasi successive del campionato nazionale CSI.