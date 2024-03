A Mesagne la presentazione del libro “L’inferno spiegato male”

“L’inferno spiegato male”, di Francesco Muzzopappa, edito da De Agostini, è la pubblicazione che sarà presentata sabato 9 marzo alle ore 18,00 a Mesagne in streaming presso il laboratorio urbano Lab Creation, a cura dell’associazione collettivo Music’Arte, in via Lucantonio Resta. L’evento si inserisce nel nodo della rete Galattica della Regione Puglia nell’ambito della rassegna editoriale per “Libri&PopCorn”, che eccezionalmente nel mese di marzo si svolgerà di sabato. “L’inferno spiegato male” è un libro per imparare ad amare e conoscere uno dei capolavori mondiali della letteratura italiana, la Divina Commedia. Un modo geniale e innovativo di scrivere della Divina Commedia, usando un linguaggio e un approccio adatto alle nuove generazioni, un libro game arricchito con le illustrazioni di Daw. Proprio perchè è un libro scritto per i ragazzi, a presentarlo saranno alcuni ragazzi dell’associazione “Ad maiora” di Mesagne che ha accettato con entusiasmo di collaborare con l’associazione “Scintilla” che di Libri&Popocorn è l’ideatrice e da sempre sostiene i progetti volti a far avvicinare i ragazzi e i giovani alla lettura. Per conoscere il resto della storia vi aspettiamo in presenza negli studi di Lab Creation per gustare insieme degli ottimi popcorn.

L’appuntamento è per giovedì 9 marzo alle ore 18,00. Per chi non può partecipare in presenza può seguire l’evento attraverso la diretta streaming sulla pagina facebook di Lab Creation.

Per informazioni si può contattate l’Associazione Music’Arte al numero 3920060788, oppure inviare una email a: musicarte1999@gmail.com.