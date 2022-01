A MESAGNE LA PRESENTAZIONE DI UN CORSO SERALE DI ISTRUZIONE

Conferenza stampa di presentazione del corso serale d’istruzione

“Amministrazione, Finanza e Marketing” – Riqualificazione per una cittadinanza

attiva e consapevole

Si terrà lunedì 24 gennaio alle ore 11 presso l’Aula consiliare del Comune di Mesagne

la conferenza stampa indetta dall’IISS “Epifanio Ferdinando”, in collaborazione con

l’Amministrazione Comunale di Mesagne, per presentare il corso serale in

“Amministrazione, Finanza e Marketing” autorizzato con delibera di Giunta regionale

n. 2206 dello scorso 27 dicembre.

Partecipano:

Mario Palmisano Romano – dirigente scolastico dell’IISS “Epifanio

Ferdinando”;

Ferdinando”; Antonio Matarrelli – sindaco della città di Mesagne;

Angelo Marasco – sindaco del Comune di San Donaci;

Edmondo Moscatelli – sindaco del Comune di San Pancrazio Sal.no;

Antonio Calabrese – Presidente del Consorzio ATS BR/4;

Vincenzo Gatto – vicedirettore di Confindustria Brindisi.

Fulvio Rubino – segretario FLC Cgil Brindisi;

Gianfranco Solazzo – Segretario Generale Cisl Taranto Brindisi

Antonio Licchello – segretario generale Uil Brindisi.

Interverrà in videoconferenza Sebastiano Leo, assessore regionale alla Formazione

e Lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università.

Introduce e coordina Elio De Francesco, docente e referente del progetto.