A MESAGNE MAXISCHERMO DELL’INTER CLUB PER SEGUIRE LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

Inter Club Mesagne “Sandro Mazzola”, un maxischermo

gratuito per la finalissima del 10 giugno

La grande vittoria nel derby di ritorno con il conseguente accesso in finale di Champions League, ha entusiasmato e sollecitato il Direttivo del Club dell’Inter Club Mesagne “Sandro Mazzola”. Negli ultimi giorni è partita l’organizzazione dell’evento più atteso dell’anno: la visione della partitissima Manchester City- Inter su maxischermo. Pertanto, si è pensato di offrire una serata, strettamente riservata ai soci, familiari, e simpatizzanti nerazzurri, completamente gratuita, sabato 10 giugno alle ore 21,00 presso il Salento Fan Park in via Udine a Mesagne (adiacente al Palazzetto dello Sport). “Sarà un’occasione unica – dice il presidente Mario Nacci – per vivere in totale spensieratezza e leggerezza, con le nostre famiglie ed i nostri fratelli interisti, questo evento. Siamo arrivati in finale e ci godremo con estrema distensione emotiva questa serata. Comunque andrà, sarà una festa. I soci e simpatizzanti potranno ritirare gli inviti presso la nostra sede fra pochi giorni. Vi aspettiamo”.