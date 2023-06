A MESAGNE RIAPRE IL “MUSEO FANTASY”

A Mesagne ri apre il Museo Fantasy – Ar te ed E ffetti speciali dei fratelli Magr ì S abato 24 giugn o – in via Antonio Profilo fu Tommaso al civico 26 , nel cuore del Ce ntro Storic o di Mesagne – alle ore 20 riapre i l Museo Fantasy – Arte ed Effetti Speciali dei fratelli Gabriele e Vittorio Magrì , i n esposizion e sculture iperrealistiche e gli effetti speciali protagonisti di tantissimi set cinematografici , con decine di opere inedite e interattive. R esterà visitabile per tutto il periodo estivo, ogni giorno dalle ore 11 alle ore 13 e dalle 18 alle 24 (chiuso mercoledì mattina). Per ulteriori info, consultare la pagina FB e Instagram Museo Fantasy, mus eofantasy@gmail.com www.museofantasy@jimdo.com tel. 3394910872 .