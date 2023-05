A MESAGNE SERVIZIO PSICOLOGICO PER LE VITTIME DEL BULLISMO

A Mesagne un servizio psicologico per le vittime del bullismo

Fondazione San Giorgio, in collaborazione con Apulia Diagnostic, Lions Club – San Pietro Vernotico, Lions Club – Francavilla Fontana e Lions Club – Mesagne, avvia uno sportello di ascolto gratuito per la gestione collaborativa della problematica del bullismo.

La quotidianità è, purtroppo, connotata da frequenti episodi di bullismo.

Questi episodi possono avere conseguenze devastanti per le vittime, sia a livello psicologico che fisico.

Il supporto psicologico individuale può aiutare a elaborare le emozioni e a ricostruire la fiducia in sé stessi e negli altri.

Il progetto ha come obiettivi: fornire la possibilità alle vittime ed alle loro famiglie di accedere ad un supporto psicologico in un contesto accogliente ed esterno alle abituali frequentazioni; fornire informazioni utili per un trattamento più approfondito qualora fosse necessario; fornire alla vittima la possibilità di essere ascoltata e migliorare la propria autostima; rilevare l’entità del problema; mediare il rapporto della vittima con le strutture di vigilanza.

Il progetto sarà attivo presso il centro polispecialistico e radiologico Apulia Diagnostic di Mesagne con uno sportello di ascolto dedicato.

I professionisti che partecipano al progetto sono la Dott.ssa Marisa Elia – Neurologo Pediatra, la Dott.ssa Angela Fanigliulo – Psicologa, Psicoterapeuta dell’età evolutiva, la Dott.ssa Selenia Greco – Psicologa Psicoterapeuta esperta in cyberbullismo, il Dott. Mattia Malerba – Psicologo, Psicoterapeuta dell’età evolutiva e la Dott.ssa Sara Longobardi – Psicologa.

Lo sportello è attivo un giorno a settimana dal 19 maggio al 14 luglio secondo il seguente programma, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore:



– 19/05 dalle 16 alle 20

– 27/05 dalle 09 alle 12

– 09/06 dalle 16 alle 20

– 16/06 dalle 16 alle 20

– 23/06 dalle 16 alle 20

– 30/06 dalle 16 alle 20

– 07/07 dalle 16 alle 20

– 14/07 dalle 16 alle 20

Per fissare gli appuntamenti è attivo il numero verde 800894100 o Whatsapp 3203432109