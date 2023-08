A MESAGNE STASERA IL CONCERTO DI SIMONA MOLINARI

A Mesagne arriva lo “Stupor Mundi – Il Suono della Meraviglia”: stasera il concerto di Simona Molinari in piazza Orsini del Balzo alle ore 21.30, ingresso libero.

Ospiti della kermesse organizzata dalla “New Music Promotion” con il patrocinio e il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Mesagne Simona Molinari, Marlene Kuntz e Alice. Sarà Simona Molinari ad aprire la rassegna con la grande musica: recentemente insignita della Targa Tenco come migliore interprete per l’album “Petali”, la raffinata interprete di successi come “Egocentrica” e “La felicità”, torna live con un repertorio che spazierà dai suoi brani più celebri, a reinterpretazioni in chiave personale di alcuni successi del cantautorato italiano per lei significativi, fino ai brani contenuti nel nuovo lavoro Ad accompagnarla sul palco un quartetto di grandi musicisti formato da Claudio Filippini al pianoforte, Egidio Marchitelli alla chitarra, Nicola Di Camillo al basso e Fabio Colella alla batteria.